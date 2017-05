Subscribe to Oneindia Kannada

A Scheduled Tribe student who is the son of poor labourers has emerged as Davanagere district topper in recent PUC result in Karnataka. ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ಟಾಪರ್!