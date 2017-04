ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 15:12 [IST]

English summary

Miscreants fires at person in Davanagere. Two miscreants came to purchase gold from Santhoshkumar. But he asks to show the money before exhibit gold. Meanwhile they fired at Santhosh by gun and escaped.