ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ

ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಗುರುವಾರ(ಮೇ 18) ದಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 13:27 [IST]

English summary

Officials of the Income Tax department raided residence and properties belonging to BJP MP G M Siddeshwara in Chitradurga on Thursday. Searches are being carried out at the residences of Siddeshwara who is the former minister of state for Heavy Industries and Public Enterprises and civil aviation.