ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಪಿಸಿತು ಭೂಮಿ

ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6: 45 ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಮರೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

English summary

A minor earthquake took place in Gandhi Nagar region of Davangere district. More than 20 houses damaged, no reports about deaths.