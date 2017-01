ದಾವಣಗೆರೆ : ಯಾವ ಬಡವಾಣೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ?

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ

English summary

Davangere City facing water scarcity, Drinking water supply can be provided only for an hour. Here is a schedule of water supply for residents. Mayor Rekha also said lakes Inter linking project is underway.