ದಾವಣಗೆರೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಂತು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಥ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ

English summary

Davangere City Corporation has warned citizens to beware of fake documents and certificates. Using fake certificate is a criminal offense and it is punishable