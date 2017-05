ಪದೇಪದೇ ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸ್ತೀಯಾ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಮತದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾವೇ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜತೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಈ ವರದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ

Written by: ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Story first published: Friday, May 19, 2017, 19:54 [IST]

English summary

Angry voters assault on CMC member in Harihara, Davanagere district. Hajarath Ali, CMC member, asaulted by voters, allegedly changing party frequently.