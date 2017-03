ಬರಾವಲೋಕನ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದೇ ದಿನ ನೀರು! (ಭಾಗ -1)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಸಿರುವ, ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅವಲೋಕದ ಸರಣಿ ಮಾಲಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಧ್ಯಾಯವಿದು.

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 14:10 [IST]

This year's summer has started its bad impacts on Chitradurga, thus making the city an owen and stealing the water from only two water resources of the city. Even though Chitradurga had various water resources in past, but due to the negligence of local government they have been dried up