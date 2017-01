ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ!

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ದೇಶದ ಕೆಲ ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 17:40 [IST]

English summary

A cleaning campaign organised in and around the railway station of Chitradurga on Thursday as a part of Swachh Bharath Abhiyan.