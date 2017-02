ದೇವರ ಆದೇಶವೆಂದು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಡಿದ!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಡಿದು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಬಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಆತ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 9:37 [IST]

English summary

Timmaraju murdered his mother according to 'God order' in Dammi Gollarahatti, Holalkere taluk, Chitradurga district.