ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವಗಳಗಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.45 ರಿಂದ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 7:52 [IST]

English summary

A minor earthquake felt in Chitradurga, Tumakuru distict's villages on Sunday(April 02) morning. There is no official confirmation yet, but TV reports suggests a 10 second tremor felt in many areas.