ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯದ್ದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ!

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಆಯೋಜಕರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A huge mess in Dance and Drama compitition, organised by District Governance and Kannada and Cultural Department in Chitradurga, gave rise to protest of competitors who were gathered from far places to participate.