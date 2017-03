ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಲಾರಿ, ಆಟೋ ಡಿಕ್ಕಿ, 13 ಸಾವು

ಲಾರಿಯ ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ; ಲಾರಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ 13 ಮಂದಿ ದಾರುಣ ಸಾವು.

English summary

In a scarry road accident near Rampura of Molakalmuru taluk, Chitradurga district, 13 people killed when a lorry after its tyre blasts, hits an auto rickshaw carrying 13 people including driver. All the passengers in auto killed on spot. Incident happened on March 18, 2017.