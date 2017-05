ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಮಾವೇಶ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಾವೇಶದ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ವೀಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka chief minister Siddaramaiah government has completed successful 4 years today. The government is celebrating 4th year anniversary in Chitradurga today.