ದಲಿತರ ಮನೇಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ! ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ

ಶುಕ್ರವಾರ (ಮೇ 19) ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ದಲಿತ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಸವಿದಿದ್ದು ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

English summary

Karnataka Congress's SC, ST unit President Anjinappa takes a dig against former Chief Minister and State BJP President BS Yeddyurappa, saying that the breakfast which he had at a Dalit leader's home in Chitradurga on May 19, 2017, was of a private hotel, not a home-made. By eating hotel food at Dalit's house, BSY is trying to fool dalits of Karnataka, he alleged.