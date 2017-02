ಫೆ. 10, 11ರಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಫಲ, ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಈವರೆಗಿನ 26ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರು. ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Flower show has been organised in Chitradurga of Februvary 10, 11th by Horticulture and Zilla Panchayath at District horticulture department office premises.