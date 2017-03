ತಳಕಿನ ಬಳಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ: ಬಾಣಂತಿ ಸೇರಿ 4 ಸಾವು

ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ನಡೆದಿರುವ ಅಪಘಾತ; ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸಾವು

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 22:44 [IST]

English summary

In a major accident between an ambulance and a rail, at a railway crossing near Talaku, Chitradurga district, 5 people including a pregnant killed.