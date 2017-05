ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ನೀರೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ!

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇvಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಪ್ಪು ಸೀರೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

English summary

Three women protested against Karnataka chief minister Siddaramaiah by wearing black saree in Chitradurga!