ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ಜಯಾ ಫೋಟೊ ಔಟ್!

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಲ್, ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 12:29 [IST]

English summary

The photographs of Jayalalithaa will no longer don the secretariat and the government offices in Tamil Nadu. The rules state that a photograph of a person convicted cannot be kept in government buildings. The Supreme Court in its Tuesday order had not absolved Jayalalithaa of any of the corruption charges in the disproportionate assets case. It only abated the sentence against her.