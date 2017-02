ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಶಶಿಕಲಾ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದೀಗ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 17:57 [IST]

English summary

Call it fate or the power of an astrologer, Sasikala's dreams of becoming the next Chief Minister of Tamil Nadu came dashing with the Supreme Court convicting her in the disproportionate case. Last week there were reports that Sasikala's astrologer had advised her to take over as the Chief Minister by February 14th.