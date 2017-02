ಒಪಿಎಸ್-ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?

ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನು ವಾದ ಮಾಡಿಸಬಹುದು? ಈ ವರದಿ ಓದಿ.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 16:58 [IST]

English summary

All eyes would be on the Governor of Tamil Nadu, Vidyasagar Rao who is scheduled to meet with both O Panneerselvam and Sasikala Natarajan on Thursday. While OPS is scheduled to meet with Rao at 5 pm, the meeting with Sasikala has been fixed for 7.30 pm.