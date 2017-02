ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ದೋಷಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಆಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಜಯಲಲಿತಾ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ನಂತರ ದಿವಂಗತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಆಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 16:54 [IST]

English summary

he judicial sledgehammer which smashed the political future of AIADMK general secretary V K Sasikala has put spotlight on the status of vast estates, gold, buildings and diamonds that remain seized by courts.