ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಏನು?

ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರನ್ನು ಸರಕಾರ ರಚಿಸಲು ಏಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ?

Story first published: Friday, February 10, 2017, 12:32 [IST]

English summary

Sasikala Natarajan who spent 30 minutes with the Governor of Tamil Nadu on Friday staked a claim to form the government. The Governor prior to the meeting had conveyed that there shall be no parading of MLAs at the Raj Bhavan and she can be accompanied only by ten ministers.