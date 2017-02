63ರ ವೃದ್ಧನಿಂದ 12ರ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ನೆರೆಮನೆಯ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ 63ರ ವೃದ್ಧನನ್ನು ವೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 12:43 [IST]

Police have held a 63 year old man for sexually assaulting his 12 year-old neighbour for a period of three months. The accused, Kadhar Basha, has been arrested in Vellore District.