ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಬೇಡ್ವ, ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಟ್ವೀಟ್ಸ್

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವ ಆಚರಣೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾನೂನು ಸಮರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿಷೇಧ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಎಂದಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಬ್ಬಿಸಿದೆ.

Bull Running #jallikattu is TRADITION ; so it is Cruelty. But Slaughtering Cows "Secular ; having Biriyani is "Liberal, Horse Race also cool https://t.co/5JNYicG17n

The animal activists says Jallikattu ( game with the Bull), is cruel to animals.Why these animal lovers kill, to eat chicken &goats & fish?

Jallikattu has been banned. Good. Will SC ban kite flying ion gujarat as the manja has killed many birds.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 11:46 [IST]

English summary

The Supreme Court on Thursday dismissed a petition seeking its intervention to pass an order on Jallikattu before Saturday. #Jallikattu is our tradition, but centre and state government have failed to get us the permission to conduct it: DMK's MK Stalin (ANI) Here are the twitter reaction.