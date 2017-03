ವಾರ ಕಳೆದರೂ 'ಸೀಳು ಸೀರೆ' ವಧುವಿನ ವಿವಾದ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ!

ಕೆನಡಾದ ಟೊರೆಂಟೋ ಮೂಲದ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ನ ಕವರಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಳು ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ನೀಳ ಕಾಲುಳ್ಳ ಮಾಡೆಲ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ತಮಿಳರು ಕೆರಳಿದ್ದರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 9:34 [IST]

English summary

Toronto-based magazine has riled up quite a few on social media who feel that the image disrespects "Tamil culture", while others defended the artist's freedom. argument continues on social media.