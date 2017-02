ಜಯಲಲಿತಾ 100 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ಕೊರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ!

ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರಕಾರ 130 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಬದುಕಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಪಾಲಿನ ದಂಡವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ

English summary

The Supreme Court on Tuesday upheld the trial court's order which had convicted Jayalalithaa and also ordered her to pay a fine of Rs 100 crore. The court had fined Sasikala Natarajan, Ilavarasi and Sudhakaran Rs 10 crore each, thus making the total fine Rs 130 crore