ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಯೋಗವಿಲ್ಲ!

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ(ಫೆಬ್ರವರಿ 07)ದಂದು ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಕನಸಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Sources: TN governor Vidya Sagar is unlikely to administer oath of Sasikala on Feb 7, 2017. Governor is examining legal implication as there is hearing in a case against Sasikala reports ANI.