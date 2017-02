ಇ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಆದೇಶ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಇ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 11:24 [IST]

English summary

The Governor has invited E Palaniswamy for meeting at Raj Bhavan at 11.30 am on Thursday. During the meeting, the Governor is expected to invite him to form the government. This is the second meeting in as many days between EPS and Governor Vidyasagar Rao.