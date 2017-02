ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರ್

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಸಮೀಪದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ

English summary

There has been hectic activity at the Golden Bay resort where AIADMK MLAs loyal to Sasikala Natarajan have been kept. The police have reached the resort to find out if the MLAs are staying there on their own will or being held captive.