ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ 3 ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಕೋರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ರಾವ್ ಕಳಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 8:28 [IST]

English summary

Attorney General of India Mukul Rohatgi has once again said that a special session of the Tamil Nadu legislative assembly be convened and a floor test conducted. In his advise to the Governor of Tamil Nadu, the AG said that if there are rival claims then a composite floor test be conducted in accordance with the 1998 Jagadambika Pal vs Kalyan Singh case in Uttar Pradesh.