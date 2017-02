ಪೆಟಾ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿರುವ ಪೆಟಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Tamil Nadu’s child rights panel has recommended banning PETA’s website for allegedly showing sexually explicit content. People for Ethical Treatment of Animals (PETA) had campaigned for a controversial ban on Jallikattu