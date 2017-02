ಪನ್ನೀರ್ v/s ಶಶಿಕಲಾ: ಗುರುವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ಕುತೂಹಲ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಚದುರಂಗದಾಟ; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ.

English summary

O Panneerselvam met Governor C Vidyasagar Rao for about 15 minutes today, five of those alone, and handed him a petition in which he has explained that he resigned as Tamil Nadu Chief Minister under duress earlier this week, sources said.