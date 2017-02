ಶಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ತೀರ್ಪು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು.

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 14:20 [IST]

English summary

There have been reports that the stand-in Governor of Tamil Nadu is evaluating legal opinion before he decides to invite either O Panneerselvam or Sasikala to form the next government in the state. Many have accused the Governor, Vidyasagar Rao of delaying his decision.