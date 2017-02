ಶಶಿಕಲಾ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿರುವ ಹಗರಣಗಳು

ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಸಿಎಂ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಆಪ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಶಶಿಕಲಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅನೇಕ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಸುಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

English summary

Tamil Nadu is all set to get a woman chief minister for the third time with Sasikala Natarajan being elected as the AIADMK's legislative party leader. But her fate is yet to be decided by the court. We give you details of what she and her family members are accused of.