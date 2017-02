ಸಿಎಂ ಗಾದಿಗೆ ಪನ್ನೀರ್: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ನ್ಯಾಯಾಲಯಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ

Story first published: Friday, February 10, 2017, 23:15 [IST]

English summary

Tamil Nadu Governor C. Vidyasagar Rao said Sasikala cannot be called to form the government, as she is facing disproportionate assets case. Hence, first preference will be given to Paneer Selvam.