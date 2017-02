ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾರಾ ಗವರ್ನರ್ ?

ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರ ಗದ್ದಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡುವೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪಳನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

Tamilnadu Governor may also ask Palaniswamy to prove his majority in Assembly as he won the majority amid unfair circumstances in Assembly. During floor test, DMK legislators protested against and were expelled by speaker.