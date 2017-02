ಶಶಿಕಲಾ v/s ಪನ್ನೀರ್: ಬುಧವಾರದ ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವೆ ಎಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಆಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಂಡಾಯವೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪನ್ನೀರ್ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಶಿಕಲಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Faced with a revolt from O Panneerselvam, AIADMK general secretary VK Sasikala on Wednesday said she had got wind of his moves a few days ago itself and asserted that the party remains united and will not be cowed down by such threats.Sasikala is flying in with all MLAs later tonight to Delhi to parade them before President.