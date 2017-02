ತಮಿಳುನಾಡು: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ರಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಆದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ'ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಮಾನಾಥಪುರಂ-ತಿರುಚ್ಚಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 11.9 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Directorate of Revenue Intelligence officials intercepted a car near toll gate on Ramanathapuram -Trichy highway and recovered 11.9 kg of gold biscuits in Tamil Nadu. 2 persons arrested in the case.