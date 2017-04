ಗಂಡ ಸುಂದರಾಂಗನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಲೆಯೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನವವಿವಾಹಿತೆ!

22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡಲೂರಿನ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆತ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Unhappy that her husband was not handsome, a newly married woman smashed his head with a grinding stone killing him. The 22-year-old, the police said, murdered her husband on Monday night in Cuddalore of Tamil Nadu and later attempted to shift the blame by claiming innocence.