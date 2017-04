ಕೊನೆಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಕಟ್ಟಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತಲೆಬಾಗಿದ ತಮಿಳು ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ. ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ ಸತ್ಯರಾಜ್.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 12:29 [IST]

English summary

Tamil actor, Director Sathyaraj apologised Kannada People for his derogatory statement which hurted Kannadigas 9 years ago.