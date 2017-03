#suchileaks ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರ ವಕೀಲರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 14:40 [IST]

English summary

Playback singer Suchitra Karthik Kumar’s twitter account have caused much uproar over the last couple of days. Suchitra’s lawyer, Ganesh Kanna reacted that her account got hacked four weeks ago and she is not linked with #Suchileaks.