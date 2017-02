ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದಾಳ: ಜಯ ಸೋದರಳಿಯ ದೀಪಕ್ ಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ಕಸರತ್ತು

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ತಮ್ಮ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಯಲಲಿತಾ ಸೋದರಳಿಯ ದೀಪಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಶಶಿಕಲಾ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 12:53 [IST]

English summary

AIADMK leader Sasikala Natarajan has implemented another plan to have control over the party and the government of Tamilnadu. According to sources, she decided to bring Jayalalitha's niece Deepak Jayakumar to Chief Minister post.