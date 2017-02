ಜೈಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಶಶಿಕಲಾ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಶಪಥ!

ತಮ್ಮ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಿಂದ ವಿದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಸೇರಲಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 15:46 [IST]

Sasikala Natarajan, 2nd accused in disproportionate assets case, has vowed to destroy Panneer Selvam, who obstructed her path to chief minister post, BJP party, which she alleges played a major role behind Panneer's revolt. Sasikala's tapping samadhi of Jaya has become a matter of joke.