'ಚಿನ್ನಮ್ಮ' ಶಶಿಕಲಾ ಕನಸು ಭಗ್ನ, ಕಳಚಲಿದೆ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಪಟ್ಟ

ತಮಿಳರ ಪಾಲಿನ 'ಚಿನ್ನಮ್ಮ' ವಿಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Election Commission is likely to revoke the interim general secretary post held by Sasikala. She was elected as the interim general secretary of the AIADMK by the party in December. However the ECI is likely to revoke this post as there is no such provision in the party's constitution