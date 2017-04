ಜಯಾ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂದ ಶಶಿಕಲಾ ಸಂಬಂಧಿ

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಶಶಿಕಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿರುವ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪನ್ನಿರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಎಂಬಂತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In an explosive post on Facebook, Sasikala Natarajan's nephew Jeyanandh Dhivakaran has threatened to reveal clips from the last days of J Jayalalithaa in a Chennai hospital to show the kind of relationship Amma and Chinnamma (Jayalalithaa and Sasikala respectively as they are popularly known within the AIADMK) shared.