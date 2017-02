ಪದಚ್ಯುತಿ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನೂ ಓ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಮಾಡದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರಾ?

Story first published: Saturday, February 4, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Sasikala Natarajan to be the next cm of Tamil Nadu. In an expected development O Panneerselvam will have to step down to make way for Sasikala. She will be taking oath on 9th of February.