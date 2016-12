ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಚಿನ್ನಮ್ಮ' ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಯುಗಾರಂಭ!

"ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂಬುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 11:07 [IST]

English summary

In its first general council and executive meet after J Jayalalithaa's demise, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam appointed Sasikala Natarajan as its general secretary through a resolution. 'Chinnamma will lead the party', said one of the most important resolutions passed in the meet today.