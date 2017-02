ಪನ್ನೀರ್ ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ, ಶಶಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ!

ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ರಾಜಭವನದ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರೀ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 18:17 [IST]

The Tamil Nadu political crisis is turning into a pot boiler. Sasikala Natrajan held a meeting with with the AIADMK MLAs at the resort before the leaving the venue. Earlier as Sasikala made her entry into the Golden Bay resort, several AIADMK MLAs chanted slogans in her favour