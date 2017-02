ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಟ್ಟ ಶಶಿಕಲಾ

ಕುತೂಹಲ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ; ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು; ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ

English summary

AIDMK leader Sasikala meets Governor of Tamilnadu seeking an opportunity to form Government. She gives a list of more than 120 MLAs who are backing her for post of Chief minister.